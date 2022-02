https://fr.sputniknews.com/20220224/trudeau-revoque-les-pouvoirs-durgence-1055337151.html

Trudeau révoque les pouvoirs d'urgence

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mercredi qu'il révoquait les pouvoirs d'urgence imposés par son gouvernement après que la police ait... 24.02.2022, Sputnik France

La fin des mesures d'urgence ne prendra effet que lorsque le gouverneur général du Canada, représentant de la reine Elizabeth II dans le pays, signera une proclamation officielle, ce qui, selon M. Trudeau, pourrait se produire dès mercredi soir.La révocation marque un changement pour le gouvernement et les responsables des forces de l'ordre, qui, il y a quelques jours à peine, affirmaient que les pouvoirs d'urgence étaient toujours nécessaires pour assurer la sécurité publique et se protéger contre le risque de voir des manifestants menés par des camionneurs revenir dans la capitale.Les pouvoirs octroyés par la Loi d’urgence du Canada, invoqués le 15 février, ont permis à la police de désigner certains secteurs - y compris les rues autour du Parlement d'Ottawa - comme zones interdites aux manifestants, où ces derniers pourraient être arrêtés. La loi d’urgence permet également d'obliger les fournisseurs de services, comme les conducteurs de dépanneuses, à enlever les véhicules sur place, ou encore de geler les comptes appartenant aux personnes qui ont participé ou organisé la manifestation d’Ottawa.Des centaines de policiers, dont certains étaient armés de matraques et de spray au poivre, ont chassé les manifestants le week-end dernier. Les manifestants exigeaient que les gouvernements du pays abandonnent la vaccination obligatoire contre le virus Covid-19 et les restrictions sociales qui en découlent.La police d'Ottawa a indiqué avoir arrêté près de 200 personnes depuis vendredi dernier, et avoir déposé 389 accusations criminelles. La police a aussi ordonné aux conducteurs de dépanneuses de remorquer 79 véhicules.

