https://fr.sputniknews.com/20220225/elon-musk-et-son-frere-dans-le-collimateur-de-la-sec-pour-delit-dinitie-1055355820.html

Elon Musk et son frère dans le collimateur de la SEC pour délit d'initié

Elon Musk et son frère dans le collimateur de la SEC pour délit d'initié

Le fondateur et PDG de Tesla, Elon Musk, et son frère, Kimbal Musk, font l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de... 25.02.2022, Sputnik France

2022-02-25T06:24+0100

2022-02-25T06:24+0100

2022-02-25T06:24+0100

elon musk

securities and exchange commission (sec)

pdg

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104327/93/1043279327_0:44:3073:1772_1920x0_80_0_0_9519cfc8a3beec1b47bf7feffc12a326.jpg

La SEC a commencé à enquêter sur les frères Musk l'année dernière, après que Kimbal Musk ait vendu 88.500 actions Tesla, d'une valeur de 108 millions de dollars, un jour avant qu'Elon Musk ne demande, dans un sondage Twitter, s'il devait se débarrasser de 10 % de sa participation dans l'entreprise, tout en s'engageant à respecter les résultats du vote, selon le Journal.Musk a présenté la vente potentielle de ses actions comme un moyen de payer les impôts qu'il devrait régler si les législateurs imposaient de nouveaux impôts sur les plus-values latentes.Après le sondage de Musk, dans lequel 58 % des personnes interrogées ont voté en faveur de la vente, les actions de Tesla ont chuté précipitamment, rappelle le WSJ.Selon la publication financière, les transactions de Kimbal Musk pourraient violer les règles interdisant aux employés et aux membres du conseil d'administration de négocier des informations matérielles non publiques. Lorsque des employés et des administrateurs de sociétés publiques ont connaissance d'informations matérielles non divulguées, ils ne peuvent généralement pas acheter ou vendre des actions.Le Wall Street Journal a également noté que la SEC clôt parfois des enquêtes sans prendre de mesures d'exécution, et qu'elle pourrait le faire dans ce cas.Tesla a accusé la SEC de harceler l'entreprise et Elon Musk en lançant ces nouvelles enquêtes.Tesla et la SEC ont réglé un procès en 2018 après que l'agence ait accusé Elon Musk d'avoir trompé les investisseurs avec un tweet qui disait qu'il avait obtenu un financement pour rendre son entreprise privée.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

elon musk, securities and exchange commission (sec), pdg, états-unis