En continu. Florence Parly: "Nous n'avons pas déclaré la guerre à la Russie"

Le Drian: la "sécurité" du président ukrainien en jeu, la France prête à "l'aider si nécessaire"

"La guerre est totale", a estimé Le Drian ce vendredi sur France Inter. "Le Président Poutine a choisi la guerre, une offensive massive, de sortir l'Ukraine de la carte des États.

Et il mène ses offensives de manière régulière, mécanique, avec une très grande vigueur. Et aujourd'hui à l'Est, au Sud et dans la capitale la menace se conforte"

La France aidera à assurer la sécurité de Zelensky, a-t-il ajouté.