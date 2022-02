https://fr.sputniknews.com/20220225/inde-quatre-morts-dans-lincendie-dune-usine-de-feux-dartifice-1055355948.html

Inde: quatre morts dans l'incendie d'une usine de feux d'artifice

Quatre personnes ont trouvé mort, jeudi, dans un incendie dans une usine de feux d'artifice dans l'Etat indien du Tamil Nadu (sud), a annoncé la police. 25.02.2022, Sputnik France

L'incident s'est produit dans le village de Thuraiyur près de Kovilpatti et les quatre travailleurs ont été tués sur place, ajoute la même source.La police soupçonne que l'incendie pourrait avoir été causé par le non respect des normes de sécurité liées à la manipulation de matières premières utilisées dans la fabrication des feux d'artifice.Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident et rétablir les responsabilités.

