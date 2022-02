https://fr.sputniknews.com/20220225/la-pologne-et-la-republique-tcheque-fermeront-leur-espace-aerien-aux-compagnies-russes-a-minuit-1055368388.html

La Pologne et la République tchèque fermeront leur espace aérien aux compagnies russes à minuit

La Pologne et la République tchèque fermeront leur espace aérien aux compagnies russes à minuit

La Pologne et la République tchèque vont fermer leur espace aérien aux compagnies aériennes russes à partir de minuit, en réponse à l'attaque lancée jeudi par... 25.02.2022, Sputnik France

2022-02-25T18:45+0100

2022-02-25T18:45+0100

2022-02-25T18:49+0100

opération militaire russe en ukraine

pologne

république tchèque

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103711/52/1037115232_0:81:3110:1830_1920x0_80_0_0_c299a934a75f8b63bf6d96b69ca4fe18.jpg

"J'ai ordonné la préparation d'une résolution du conseil des ministres qui conduira à la fermeture de l'espace aérien au-dessus de la Pologne aux compagnies aériennes russes", a écrit le Premier ministre Mateusz Morawiecki sur Facebook.Un porte-parole de l'exécutif polonais a ensuite précisé sur Twitter que "l'interdiction entrera en vigueur à partir de minuit".La République tchèque fermera son espace aérien aux vols à destination des aéroports nationaux effectués par des compagnies aériennes russes, a déclaré vendredi le ministre des transports Martin Kupka.Le ministre tchèque a précisé que son pays travaillait en coopération avec la Pologne et que l'interdiction porterait sur les vols des compagnies russes reliant Prague et Moscou et Prague et Saint-Pétersbourg.La compagnie aérienne polonaise LOT a suspendu pour sa part ses vols à destination de Moscou et Saint-Pétersbourg à partir de 14h00 GMT vendredi en raison de l'attaque contre l'Ukraine, a rapporté l'agence de presse polonaise PAP.Jeudi, la compagnie aérienne russe Aeroflot a été interdite de vol dans l'espace aérien britannique, un décision à laquelle la Russie a répondu vendredi en fermant son propre espace aux avions britanniques.

pologne

république tchèque

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

pologne, république tchèque, russie