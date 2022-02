https://fr.sputniknews.com/20220225/la-russie-a-perdu-patience-apres-que-kiev-a-balaye-les-accords-de-minsk-selon-des-experts-1055364905.html

"La Russie a perdu patience" après que Kiev a balayé les accords de Minsk, selon des experts

"La Russie a perdu patience" après que Kiev a balayé les accords de Minsk, selon des experts

L’opération militaire menée depuis le 24 février en Ukraine par l’armée russe est due au refus des autorités ukrainiennes de respecter les accords de Minsk... 25.02.2022, Sputnik France

Si ces derniers jours la Russie a été à plusieurs reprises accusée de rompre les accords de Minsk, Kostas Isihos, ancien ministre grec de la Défense nationale, estime que c’est le Président ukrainien qui "en avait fini avec ces accords" bien longtemps avant le début de l’opération russe.Le spécialiste souligne que l’Union européenne entre actuellement dans "une période historique très compliquée, étant la ‘prisonnière’ du gaz américain onéreux".Toujours dans une interview à Sputnik, l'analyste Aleksandar Pavic a estimé que "pendant toutes ces années, l'Ukraine n'a non seulement rien fait au sujet des accords de Minsk, mais en même temps s'est activement armée pour évoquer la possibilité de revenir à un statut nucléaire à un moment donné".Il voit pourtant la situation de manière plus globale:"Kiev a raté l’occasion"Si Kiev avait un gouvernement stable et indépendant, poursuit l’expert, et non pas fantoche, l'Ukraine aurait pu garder les Républiques de Lougansk et de Donetsk à l'intérieur de ses frontières.Or, "сela ne leur suffisait pas. Ils voulaient un territoire sans les Russes. Aucun membre de la population russe de Donetsk et de Lougansk n'était prêt à l’accepter […]. Le régime de Kiev a raté l'occasion de préserver son intégrité territoriale".

