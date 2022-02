https://fr.sputniknews.com/20220225/la-russie-bloque-une-resolution-du-conseil-de-securite-sur-lukraine-1055374130.html

La Russie bloque une résolution du Conseil de sécurité sur l'Ukraine

La Russie a bloqué un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies l'appelant à mettre fin à son opération militaire en Ukraine. 25.02.2022, Sputnik France

Membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, la Russie a opposé son veto au projet de résolution proposé par les États-Unis et l'Albanie et déplorant ses actions en Ukraine.Onze des quinze membres du Conseil ont voté en faveur du document, tandis que la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis se sont abstenus.La résolution réaffirmant un soutien à la souveraineté de l'Ukraine avait reçu le co-parrainage de près de 70 pays. Une fois adopté, le document aurait obligé la Russie à cesser "de recourir à la force" et à retirer "immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires" du territoire ukrainien.Dans les jours à venir, une résolution similaire devrait être soumise à un vote de l'Assemblée générale de l'Onu où le droit de veto n'existe pas. Or, les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas juridiquement contraignantes.

