L'Abkhazie reconnaît les républiques du Donbass

L'ex-province géorgienne d'Abkhazie, qui a proclamé son indépendance vis-à-vis de Tbilissi en 1992, a reconnu les républiques populaires du Donbass. 25.02.2022, Sputnik France

Le Président abkhaz Aslan Bjania a signé ce vendredi 25 février des décrets sur la reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.Selon lui, des "relations particulières" lient l'Abkhazie aux peuples de ces deux républiques, et tout citoyen Abkhaz sympathise avec leur combat pour la justice et une vie meilleure.Ex-province géorgienne, l'Abkhazie a proclamé son indépendance vis-à-vis de Tbilissi en 1992. Elle n'est, à ce jour, reconnue que par sept États, dont la Russie et la Syrie.

