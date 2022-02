https://fr.sputniknews.com/20220225/le-rachat-de-la-branche-electrique-dalstom-aux-americains-cest-la-politique-a-la-petite-semaine-1055365620.html

Le rachat de la branche électrique d’Alstom aux Américains, "c’est la politique à la petite semaine"

"Il y a un vide stratégique en France qui est criant" dont l’affaire Alstom témoigne, estime Marc German, expert en intelligence économique, au micro de Rachel... 25.02.2022, Sputnik France

Ce n’est guère une coïncidence si l’annonce du Président Emmanuel Macron de la rectification d’une des décisions les plus controversées de sa carrière politique –celle d’autoriser la vente de la branche "électricité" d’Alstom au géant industriel américain General Electric– intervient juste avant l’élection présidentielle. Analyse de Marc German, spécialiste en intelligence compétitive et industrie de la défense:L’expert qualifie de "crime économique" la décision de vente initiale et ne sous-estime pas la valeur de tels cadeaux industriels donnés aux États-Unis:

