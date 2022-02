https://fr.sputniknews.com/20220225/les-sanctions-contre-poutine-et-lavrov-temoignent-de-la-faiblesse-de-loccident-selon-moscou-1055373802.html

Les sanctions contre Poutine et Lavrov témoignent de la "faiblesse" de l’Occident, selon Moscou

Les sanctions imposées par l’UE à Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, qui attestent des points faibles de l'Occident, ne resteront pas sans réponse, selon la... 25.02.2022, Sputnik France

Moscou va réagir aux sanctions introduites par Bruxelles contre le Président russe et son ministre des Affaires étrangères, a déclaré ce vendredi 25 février la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, à la chaîne de télévision Pervi Kanal.Selon Maria Zakharova, les sanctions sont une "preuve de faiblesse et d’incapacité d’utiliser la diplomatie, la politique, les pourparlers".Commentant sur sa chaîne Telegram les sanctions imposées également par Londres contre les avoirs de MM.Poutine et Lavrov, la voix de la diplomatie russe a pointé son caractère étonnant, car "ni Poutine ni Lavrov n'ont d'avoirs au Royaume-Uni".Plus tôt dans la journée, Mme Zakharova a appelé les pays occidentaux à s’abstenir d’attaquer les médias russes dont les intérêts seraient défendus par Moscou.Ce 25 février, l’UE et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions personnelles contre le Président russe et le ministre russe des Affaires étrangères.Washington promet de rendre publique sa série de nouvelles sanctions anti-russes prochainement.

