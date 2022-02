https://fr.sputniknews.com/20220225/macron-toujours-en-tete-pecresse-et-zemmour-a-egalite-selon-un-nouveau-sondage-1055363588.html

Macron toujours en tête, Pécresse et Zemmour à égalité, selon un nouveau sondage

Le dernier baromètre OpinionWay pour CNews publié ce 25 février constate le maintien du Président sortant en tête des intentions de vote au premier tour...

OpinionWay a dévoilé ce vendredi son nouveau baromètre pour CNews, faisant ressortir l’immuabilité de l’avance d’Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle avec 25% des intentions de vote.Il a ainsi progressé d’un point dans son avance en une semaine après avoir recueilli 24% le 18 février.Valérie Pécresse a perdu un point par rapport à la semaine dernière et se situe à 14% à égalité avec Éric Zemmour.Le candidat de Reconquête est resté stable, tout comme Marine Le Pen (17%).Le poursuivant le plus proche est Jean-Luc Mélenchon avec 12% des intentions de vote.Loin derrière se trouvent Yannick Jadot (5%), Fabien Roussel (4%), Christiane Taubira (3%) et Anne Hidalgo avec Nicolas Dupont-Aignan (2% chacun).Pour le second tour, le baromètre donne à Emmanuel Macron 55% contre Marine Le Pen, autant contre Valérie Pécresse et 62% contre Éric Zemmour.Les chiffres des souhaits de victoire similairesQuant aux pronostics des souhaits de victoire, mis à jour pour la dernière fois par OpinionWay le 22 février, la victoire d’Emmanuel Macron est voulue par 24% des sondés.Là aussi il est suivi de Marine Le Pen (14%) et de Valérie Pécresse et d’Éric Zemmour (11% tous deux).10% des personnes interrogées souhaitent la victoire de Jean-Luc Mélenchon qui devance Yannick Jadot (4%), Fabien Roussel et Christiane Taubira (3%) et Anne Hidalgo (2%).La collecte de parrainages continueOpinionWay a révélé ces chiffres une semaine avant la date limite du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel et dont la collecte n’est pas encore terminée pour certains candidats.Si Jean-Luc Mélenchon a réussi ce jeudi à en récolter le nombre requis, Marine Le Pen ou Éric Zemmour n’ont pas encore recueilli les 500 signatures d’élus nécessaires.Selon les informations de 20 minutes, l’entourage de la candidate du Rassemblement national a fait savoir le 22 février qu’elle suspendait sa campagne et annulait ses déplacements pour se consacrer à la collecte de parrainages.Éric Zemmour a également aménagé son agenda pour consacrer deux jours cette semaine à cette même tâche.Selon le décompte de Sud Ouest révélé le 24 février, le candidat de Reconquête disposait de 415 parrainages contre 414 chez Marine Le Pen.Jean-Luc Mélenchon en a 540, Fabien Roussel 593 et Yannick Jadot 615.Valérie Pécresse en compte 2.271, Anne Hidalgo 1.226 et Emmanuel Macron, dont la candidature n’est pas toujours officialisée, 1.544.

