https://fr.sputniknews.com/20220225/moscou-interdit-tous-les-avions-lies-au-royaume-uni-dans-lespace-aerien-russe-1055357756.html

Moscou interdit tous les avions liés au Royaume-Uni dans l’espace aérien russe

Moscou interdit tous les avions liés au Royaume-Uni dans l’espace aérien russe

La Russie interdit dès ce 25 février son espace aérien aux avions liés au Royaume-Uni, en réponse aux "décisions inamicales" des autorités britanniques. 25.02.2022, Sputnik France

2022-02-25T09:56+0100

2022-02-25T09:56+0100

2022-02-25T11:00+0100

russie

royaume-uni

avion

espace aérien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104102/32/1041023207_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_793770115aefa7b5203ee4d4e7dcf0d8.jpg

En réponse aux "décisions inamicales" des autorités aériennes britanniques, la Russie introduit, dès le 25 février, l’interdiction "de l’utilisation de l’espace aérien russe par les aéronefs appartenant, loués ou exploités par les personnes liées au Royaume-Uni ou enregistrées au Royaume-Uni, y compris les vols de transit via l’espace aérien de la Fédération de Russie", a déclaré ce jeudi le régulateur aérien russe.Cette mesure a été adoptée en conformité avec les dispositions de l’accord intergouvernemental entre la Russie et le Royaume-Uni.Des sanctions réciproquesLe Premier ministre britannique Boris Johnson, intervenant au Parlement en lien avec l’opération lancée par Vladimir Poutine en Ukraine, a déclaré jeudi que Londres interdisait les activités de la compagnie aérienne russe Aeroflot dans son pays.La veille, le régulateur russe avait adressé au Royaume-Uni une proposition de mener des consultations sur le respect des règles de vols entre les deux États. "Ce matin, nos collègues britanniques nous ont donné une réponse négative. C’est une raison pour la partie russe d’adopter des mesures symétriques, conformément aux dispositions de l’accord intergouvernemental […], en vue de respecter le principe de parité et d’égalité en droits pour les compagnies aériennes".

russie

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

russie, royaume-uni, avion, espace aérien