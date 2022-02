https://fr.sputniknews.com/20220225/nord-stream-2-ne-pourra-pas-etre-lance-sur-le-moyen-terme-selon-berlin-1055354675.html

Nord Stream 2 ne pourra pas être lancé sur le moyen terme, selon Berlin

Le vice-chancelier allemand a commenté à la presse l’avenir possible du Nord Stream 2 qui ne figurerait pas parmi les nouvelles sanctions européennes, mais... 25.02.2022, Sputnik France

La suspension par Berlin de la certification du gazoduc Nord Stream 2 n’est pas liée aux sanctions de l’Europe, mais aux restrictions américaines à l’égard du projet qui empêcheraient son lancement prochain, a déclaré ce jeudi 24 février à la chaîne ARD le vice-chancelier et ministre fédéral de l’Économie et du Climat de l’Allemagne Robert Habeck.Il a précisé qu’il y avait actuellement deux facteurs qui exercent une influence sur le développement du Nord Stream 2.Premièrement, il s’agit de la révision par le ministère présidé par M.Habeck de l’influence du gazoduc sur la sécurité énergétique de l’Allemagne. Ce processus se trouve sous sa "surveillance", a-t-il souligné.Deuxièmement, à cause des dernières sanctions américaines, le Nord Stream 2 "ne pourra pas être mis en exploitation pendant qu’elles restent en vigueur", selon le haut responsable allemand.Nord Stream 2 de nouveau sanctionnéSuite à la reconnaissance par la Russie de l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, le gazoduc Nord Stream 2 est de nouveau devenu la cible des restrictions occidentales.D’abord, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que son gouvernement devrait rééxaminer le projet, dont l’autorisation avait déjà été suspendue fin 2021, du point de vue de la sécurité énergétique du pays.De son côté, Washington a décidé de revenir aux sanctions, qui avaient été rejetées l’année dernière, pour annoncer des restrictions contre l’opérateur du gazoduc Nord Stream 2 AG et ses dirigeants.

