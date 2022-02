Opération militaire russe en Ukraine: quelles conséquences sur l’Algérie?

https://fr.sputniknews.com/20220225/operation-militaire-russe-en-ukraine-quelles-consequences-sur-lalgerie-1055361102.html

L'opération militaire russe en Ukraine commencée le 24 février aura nécessairement des conséquences sur les États européens. Qu’en est-il pour un pays comme l’Algérie qui se situe dans un autre continent. L’économie de l’Algérie et ses choix stratégiques font qu’elle pourrait ressentir, à court terme et sous certaines conditions, des effets des sanctions antirusses ou de l'augmentation des cours des marchés mondiaux, selon des experts qui ont parlé à Sputnik.Des internautes algériens exposent les raisons pour lesquelles, selon eux, il faudrait soutenir ou pas une partie ou au contraire observer une position neutre.Deux amisAkram Kharief, journaliste spécialiste en question de défense et directeur du site Menadefense, est catégorique: "l’Algérie entretient de bonnes relations avec l’Ukraine et avec la Russie". Donc si l’Algérie doit prendre partie "elle perdra nécessairement un pays ami dans la foulée". Partant de ce principe, les hypothèses d’une implication politique, voire militaire, d’Alger sont fantaisistes. Alger ne s'est d'ailleurs pas prononcé officiellement sur ces événements. Selon Akram Kharief, une des conséquences pourrait être liée à la loi sur les sanctions contre les adversaires de l'Amérique (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA).Lamine Chouiter, spécialiste en trading international, considère que les bénéfices de la vente des hydrocarbures devraient aller dans l’achat de produits agroalimentaires dont les prix ont connu une forte hausse.Pour ce qui est des produits agroalimentaires, l’Algérie qui est un grand importateur de blé tendre semble avoir pris ses dispositions. "Les autorités ont procédé à un achat massif de blé tendre durant la première quinzaine de février, le pays a donc les moyens de tenir plusieurs mois. Mais si le conflit persiste, l’Algérie devra alors payer le prix fort", note Lamine Chouiter.Les hausses vont concerner d’autres produits que l’Algérie importe en grandes quantités d’Ukraine. Le spécialiste cite l’exemple du maïs, nécessaire à la production d’aliments de bétail, qui connaît une flambée depuis quelques jours. Selon Lamine Chouiter, le coût du transport maritime et des assurances des navires qui circulent dans la Mer Noire vont tirer les prix des matières premières vers le haut.

