Pour Roscosmos, les sanctions pourraient mener à "une désorbitation" de l’ISS

Alors que les États-Unis renforcent la pression des sanctions contre la Russie en raison de l’opération militaire en Ukraine, le patron de l'agence spatiale... 25.02.2022, Sputnik France

2022-02-25T08:56+0100

2022-02-25T08:56+0100

2022-02-25T09:00+0100

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1044567250_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_3eec81c590d8fb4def3c64069c04f140.jpg

Après que Joe Biden a déclaré que les nouvelles sanctions imposées contre la Russie pour ses actions en Ukraine nuiraient à l’industrie spatiale russe, Dmitri Rogozine, chef de Roscosmos, a rappelé que la Russie continuait de développer ses programmes malgré les restrictions imposées en 2014. Le responsable a pourtant estimé que les Américains couraient le risque que "leurs sanctions leur tombe dessus et pas seulement au sens figuré".Il a rappelé en outre que la station ne survole pas la Russie et s’est demandé si ceux qui imposent les sanctions contre la Russie "ne souffrent pas de la maladie d’Alzheimer".La réaction de la NASAEn réaction aux propos de M.Rogozine, un porte-parole de la NASA a déclaré à CNN que l’agence continuait de travailler avec Roscosmos "pour la sécurité des opérations en cours de la Station spatiale internationale".L'ancien astronaute de la NASA Garrett Reisman a également indiqué à la chaîne qu’"un divorce à l'amiable" est impossible entre les segments russe et américain de la Station.

