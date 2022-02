https://fr.sputniknews.com/20220225/poutine-les-nazis-en-ukraine-agissent-comme-des-terroristes--1055364113.html

Poutine: "Les nazis en Ukraine agissent comme des terroristes"

Poutine: "Les nazis en Ukraine agissent comme des terroristes"

Les néonazis en Ukraine installent de lourds armements dans les quartiers civils et agissent comme des terroristes, a déclaré Vladimir Poutine 25.02.2022, Sputnik France

2022-02-25T15:50+0100

2022-02-25T15:50+0100

2022-02-25T16:30+0100

vladimir poutine

ukraine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1055364113.jpg?1645803051

"Prenez le pouvoir dans vos mains. Il semble qu'il serait plus facile de se mettre d'accord avec vous qu'avec cette bande de toxicomanes et néonazis qui ont pris en otage tout le peuple ukrainien": ainsi s'est adressé Vladimir Poutine aux militaires ukrainiens"Les partisans de Bandera [nationaliste ukrainien qui collabora avec les nazis] et les néonazis installent de lourds armements, avec les systèmes de salve directement dans les quartiers centraux de grandes villes, dont Kiev et Kharkov. Ils envisagent de provoquer des tirs de réponse de la part des systèmes de combat contre les quartiers résidentiels. En fait, ils agissent tout comme les terroristes à travers le monde: utiliser les gens pour accuser la Russie de faire des victimes parmi les civils", a déclaré Vladimir Poutine lors d’une session du Conseil de la fédération.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

vladimir poutine, ukraine, russie