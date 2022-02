https://fr.sputniknews.com/20220225/poutine-repond-a-la-proposition-de-zelensky-de-negocier-1055361713.html

Poutine répond à la proposition de Zelensky de négocier

La Russie est prête à envoyer une délégation à Minsk pour négocier avec l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov. 25.02.2022, Sputnik France

Poutine répond à la proposition de Zelensky de négocier"Comme vous le savez, le Président ukrainien Zelensky s'est déclaré aujourd'hui prêt à discuter du statut de neutralité de l'Ukraine. Initialement, le Président russe Vladimir Poutine avait déclaré que le but de l'opération était d'aider la RPL et la RPD, notamment par la voie de la démilitarisation et de la dénazification de l'Ukraine. Et cela, en fait, fait partie intégrante du statut de neutralité", a expliqué ce 25 février Dmitri Peskov.

