Quel est l'avis de Zemmour sur les sanctions contre la Russie?

Durant l'opération militaire en Ukraine, Éric Zemmour a tenté de défendre ses positions controversées sur la Russie de Vladimir Poutine en meeting à Chambéry... 25.02.2022, Sputnik France

"Les sanctions en elles-mêmes" contre la Russie "seront inefficaces" et "toucheront" les "intérêts" français, a affirmé le candidat à la présidentielle Éric Zemmour vendredi 25 février lors de son meeting de Chambéry (Savoie), en pleine opération russe dans le Donbass."Elles gêneront la Russie, peut-être, mais elles affaibliront l'Europe. Elles touchent directement nos intérêts", a estimé le candidat de Reconquête! devant plus de 3.000 partisans.Éviter "une deuxième guerre Froide"Le candidat a repris sa critique sur "l'expansion ininterrompue de l'Otan à l'Est", "un motif d'inquiétude pour les Russes" et a plaidé pour une "voix indépendante" de la France, plutôt que de "soumettre" l'Europe "chaque jour davantage aux États-Unis".Il plaide "pour un traité de paix" afin "d'inscrire dans le marbre la fin de l'extension de l'Otan à l'est de l'Europe" avec "comme corollaire immédiat, le cessez-le feu", "le retrait des troupes russes" et "le respect par les Russes de l'intégrité territoriale de ses voisins"."La Russie est venue porter la guerre en Europe", avait-il souligné en préambule, en rendant hommage aux "blessés" et aux "morts".

