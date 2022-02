https://fr.sputniknews.com/20220226/afrique-du-sud-une-centaine-danimaux-reserves-aux-chasseurs-de-trophees-en-2022-1055384993.html

Afrique du Sud: une centaine d’animaux réservés aux chasseurs de trophées en 2022

Afrique du Sud: une centaine d’animaux réservés aux chasseurs de trophées en 2022

Une centaine d’animaux a été réservée par les autorités sud-africaines aux chasseurs de trophées au cours de l’année 2022, a annoncé samedi 26 février le... 26.02.2022, Sputnik France

2022-02-26T21:02+0100

2022-02-26T21:02+0100

2022-02-26T21:43+0100

afrique du sud

animaux

chasse

trophée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1052297436_0:129:3073:1857_1920x0_80_0_0_bdf42907df803afef6d54f32ad45bc0b.jpg

"Il s’agit de 10 léopards, 10 rhinocéros noirs et 150 éléphants", a indiqué, dans un communiqué, la ministre des Forêts, de la pêche et de l'environnement, Barbara Creecy, soulignant que la chasse au trophée créait des incitations économiques qui favorisaient la conservation de la nature.Selon le document, cette activité "constitue également un outil de gestion de la faune et est utilisée comme un moyen d'éliminer les mâles en excès de population, tandis que des revenus sont générés pour couvrir les coûts des efforts de conservation".Elle relève également que les rhinocéros noirs mâles adultes seront chassés "et uniquement pour des raisons de gestion de la conservation conformément à un ensemble de critères stricts pour garantir la conservation de cette espèce".Le rhinocéros noir est classé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme animal en danger critique d'extinction. En 2014, un total de 1.215 rhinocéros ont été tués par des braconniers pour leurs cornes, prisées dans certains pays asiatiques.Par ailleurs, 594 rhinocéros ont été tués en 2019, contre 394 en 2020, soit une baisse de 33% largement attribuée aux confinements imposés par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, animaux, chasse, trophée