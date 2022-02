https://fr.sputniknews.com/20220226/angela-merkel-sest-fait-voler-son-portefeuille-dans-un-supermarche-de-berlin-1055379697.html

Angela Merkel s’est fait voler son portefeuille dans un supermarché de Berlin

L'habitude d'Angela Merkel de faire ses courses elle-même est bien connue. Cependant, sa dernière visite au supermarché a mal tourné.

Le portefeuille de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a été volé alors qu'elle faisait ses courses dans un supermarché du quartier de Charlottenburg, à Berlin.D’après le Bild, le portefeuille se trouvait dans un sac qui était accroché au caddie. Le portefeuille volé contenait une carte d'identité, une carte bancaire, un permis de conduire et de l'argent. L'ex-chancelière était accompagnée d'au moins un garde du corps de l'Office fédéral de la police criminelle (BKA).La Berliner Zeitung précise qu’au lieu d'appeler la police, Merkel s'est rendue dans un commissariat rue Friedrichstrasse pour déposer plainte pour vol.Le quotidien rappelle que Merkel aimait elle-même faire du shopping lorsqu'elle était chancelière. Elle a souvent été vue dans un supermarché près du quartier du gouvernement et dans un grand magasin de la Friedrichstrasse.Sa vie à la retraiteEn décembre 2021, après son départ du poste de chancelière allemande qu’elle a occupé pendant 16 ans, Angela Merkel a fait comprendre aux médias qu’elle voulait laisser la politique de côté.Le Point a écrit que, passionnée de littérature russe, Mme Merkel s’adonnerait à la lecture, à la cuisine, au jardinage ou encore à la baignade. Le journal a rappelé que la femme de 67ans et son mari, le chimiste Joachim Sauer, possédaient un appartement dans le centre de Berlin ainsi qu’une maison dans le Brandebourg.En tant qu'ex-chancelière, elle bénéficie d'une retraite mensuelle de 15.000 euros, sans compter une voiture de fonction avec chauffeur, un garde du corps et un bureau doté de quatre employés au Bundestag.

