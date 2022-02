https://fr.sputniknews.com/20220226/au-cameroun-le-spectre-de-la-famine-plane-sur-pres-dun-million-de-personnes-1055368072.html

Au Cameroun, le spectre de la famine plane sur près d’un million de personnes

Au Cameroun, le spectre de la famine plane sur près d’un million de personnes

Déjà en proie à la guerre contre Boko Haram, l'extrême nord du Cameroun doit aussi faire face à la famine. L’ONG Action contre la faim prévient que d’ici... 26.02.2022, Sputnik France

2022-02-26T06:39+0100

2022-02-26T06:39+0100

2022-02-26T06:39+0100

afrique

cameroun

famine

boko haram

crise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104226/07/1042260747_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_009f49373c422f7689b8d520c920eee2.jpg

Si dans les principales villes du Cameroun, l’heure est aux multiples plaintes face à la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité, dans l’extrême-nord du pays, l’équation est doublement plus compliquée. Déjà en proie à Boko Haram*, cette région du Cameroun se retrouve régulièrement au bord de la crise alimentaire. Dernière alerte en date, dans une note d’information rendue publique le 22 février, l’ONG Action contre la faim (ACF) informe que depuis janvier, "des familles ont signalé avoir consommé" toutes leurs réserves, et fait des prévisions catastrophiques.Dérèglements climatiquesÀ l’origine de cette situation dramatique, "une saison agricole 2021 perturbée" par les effets du dérèglement climatique: "les pluies sont de plus en plus faibles et mal réparties dans le temps", poursuit la note d’information de l’ACF.Une situation alarmante, souligne Didier Yimkoua, environnementaliste, "dans une région très peu favorisée par la nature où l’on surfe constamment sur les extrêmes".Au-delà de la sécheresse et des perturbations climatiques qui ont réduit presque à néant la production agricole, certaines localités de la région, poursuit l’ACF, font l’objet de nombreuses attaques "d’oiseaux granivores et de pachydermes, qui dévastent les champs, créant un énorme manque à gagner".Un climat d’insécuritéPrise en tenaille entre ces nombreuses crises, la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, la plus pauvre du pays, broie du noir. Avant les atrocités du groupe terroriste, 74% de sa population vivait déjà sous le seuil de pauvreté. Depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram*, le territoire doit faire face à l’afflux de milliers de réfugiés qui fuient les atrocités commises dans le bassin du lac Tchad, occasionnant dans la foulée une crise humanitaire. En effet au-delà des contraintes climatiques et de la mal gouvernance, souligne Didier Yimkoua, "s’il y a encore la famine dans ces zones-là, c’est aussi et surtout à cause de l’insécurité régnante".En attendant des "solutions durables", la rareté des ressources dans la région n’a de cesse de créer des tensions et la situation dégénère très souvent en conflits intercommunautaires. Fin 2021, de nouvelles violences de ce genre ont fait une trentaine de morts dans cette partie du pays et occasionné la fuite de milliers de personnes vers le Tchad voisin.

https://fr.sputniknews.com/20220216/le-cameroun-face-au-spectre-de-nouvelles-emeutes-de-la-faim-1055185547.html

https://fr.sputniknews.com/20210211/si-nous-ne-faisons-rien-il-ny-aura-plus-de-forets-au-cameroun-dans-15-ans--1045209920.html

https://fr.sputniknews.com/20211209/en-proie-au-terrorisme-de-boko-haram-un-autre-fleau-mine-lextreme-nord-du-cameroun-1053856348.html

afrique

cameroun

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

afrique, cameroun, famine, boko haram, crise