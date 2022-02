https://fr.sputniknews.com/20220226/larmee-russe-annonce-avoir-detruit-plus-de-800-infrastructures-militaires-en-ukraine-1055375747.html

L’armée russe annonce avoir détruit plus de 800 infrastructures militaires en Ukraine

L’armée russe annonce avoir détruit plus de 800 infrastructures militaires en Ukraine

Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, dont le but est la démilitarisation du pays, l’armée russe a détruit 821 infrastructures militaires... 26.02.2022, Sputnik France

2022-02-26T07:30+0100

2022-02-26T07:30+0100

2022-02-26T07:53+0100

opération militaire russe en ukraine

ukraine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1055375747.jpg?1645858402

Dans la nuit de vendredi à samedi, des missiles de croisière de l’armée russe basés à terre et en mer ont frappé plusieurs infrastructures militaires ukrainiennes, a annonce la Défense russe tout en soulignant que ces frappes ont visé les installations de l’armée de l’Ukraine et non l’infrastructure civile.Détails à suivre

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

ukraine, russie