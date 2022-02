https://fr.sputniknews.com/20220226/larmee-ukrainienne-revendique-avoir-detruit-un-avion-russe-en-montrant-un-extrait-de-jeu-video-1055380343.html

L’armée ukrainienne revendique avoir détruit un avion russe en montrant un extrait de jeu vidéo

L’armée ukrainienne revendique avoir détruit un avion russe en montrant un extrait de jeu vidéo

Alors que l’opération militaire russe bat son plein en Ukraine, la Défense ukrainienne fait passer une séquence issue d'un jeu vidéo pour celle d'un avion... 26.02.2022, Sputnik France

2022-02-26T16:52+0100

2022-02-26T16:52+0100

2022-02-26T16:52+0100

opération militaire russe en ukraine

ukraine

russie

défense

vidéo

avion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1055380317_0:2:2704:1523_1920x0_80_0_0_986794c66742ea29d9ed42ec990fa516.jpg

En pleine opération militaire russe en Ukraine, les fausses informations, dont des images et des vidéos, abondent sur la Toile. Plusieurs publications ont ainsi déjà été démystifiées, y compris par des médias occidentaux.C’est le cas notamment d’un extrait issu d'un jeu vidéo diffusé par le ministère ukrainien de la Défense qu’il faisait passer pour une véritable vidéo d'un avion de chasse ukrainien surnommé "le Fantôme de Kiev" abattant un avion russe Su-35 au-dessus de la capitale.Des analystes dépistent la sourceDes vérificateurs ont analysé les images pour établir qu’elles proviennent d'un jeu de simulation de vol, Digital Combat Simulator (DCS). C’est notamment la conclusion d’un utilisateur de YouTube qui a mis en ligne le clip le 24 février en écrivant: "Cette séquence provient de DCS"."DCS est un programme de simulation de vol très réaliste qui permet de capturer des images cinématographiques", a déclaré l'utilisateur à Associated Press dans un e-mail, confirmant également que l'audio y a été ajouté à partir d'une autre vidéo partagée pendant le conflit.De vieilles vidéos utiliséesLes séquences censées illustrer "l’invasion russe" ne sont pas rares actuellement. Une autre vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux et par certains médias étrangers. Elle montrerait des bombardiers russes survoler Kiev à basse altitude. En réalité, il s'agissait d’une répétition d'un défilé militaire en Russie ayant eu lieu en 2020.Un extrait, très populaire également, montrerait le déploiement de centaines de parachutistes russes près de Kharkov, située non loin de la frontière avec la Russie, deuxième plus grande ville d'Ukraine. Mais la vidéo avait en réalité été diffusée dès 2016.Le média italien Il Sole 24 Ore a même dû s’excuser d’avoir publié une vidéo censée présenter des bombardements de Kiev par Moscou. Dans un tweet, le journal a confirmé que la séquence n’a rien à voir avec les événements actuels à Kiev. Il s’agit en fait d’un défilé militaire de 2020.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

ukraine, russie, défense, vidéo, avion