L’Élysée annonce des mesures restrictives visant les médias russes en Europe

La France a pris la décision de durcir les sanctions économiques et financières à l'encontre de la Russie, y ajoutant entre autres les mesures restrictives... 26.02.2022, Sputnik France

L’Élysée a annoncé une série de nouvelles mesures ciblant la Russie à l'issue du Conseil de défense qui s'est réuni ce samedi 26 février autour d'Emmanuel Macron. La France va notamment geler les avoirs financiers de personnalités russes et prendre des "mesures de lutte contre la propagande de la part d'influenceurs et de médias russes sur le sol européen".Emmanuel Macron a en outre acté un renforcement des sanctions économiques et financières contre Moscou en coordination avec les États-Unis et l'Union européenne, a ajouté la présidence.De plus, l’Élysée a évoqué de nouvelles mesures que la France devraient prendre "avec les partenaires européens concernant la facilité Swift".La France va également livrer davantage d'armes défensives aux autorités de Kiev, ainsi que du carburant.Une réunion des chefs européens de la diplomatie est prévue à 18h00 (17h00 GMT), avec l'objectif d'entériner de nouvelles sanctions contre la Russie, a indiqué le porte-parole de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

