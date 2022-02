https://fr.sputniknews.com/20220226/les-startups-vietnamiennes-attirent-des-investissements-de-plus-de-13-milliard-usd-en-2021-1055384486.html

Les startups vietnamiennes attirent des investissements de plus de 1,3 milliard USD en 2021

Les startups vietnamiennes attirent des investissements de plus de 1,3 milliard USD en 2021

Les startups vietnamiennes ont attiré un record de plus de 1,3 milliard de dollars en 2021 et ce malgré les impact négatifs causés par la crise de Covid-19. 26.02.2022, Sputnik France

2022-02-26T21:03+0100

2022-02-26T21:03+0100

2022-02-26T21:03+0100

vietnam

start-up

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1046149461_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ce0dce9e6f6a5100cdd2b62cfae57bd.jpg

Les secteurs les plus ciblés étaient la technologie financière (fintech), les jeux en ligne, l'éducation, la santé et l’e-commerce, a indiqué le rapport annuel d'ESP Capital et de Cento Ventures.De nombreuses idées innovantes pour lutter contre le Covid-19 et soutenir les initiatives de prévention et de contrôle de l'épidémie ont montré l'adaptabilité et le dynamisme des start-ups vietnamiennes face à la crise sanitaire.Selon le rapport, avec plus de 1,3 milliard d'USD d'investissements, le Vietnam s'est hissé à la 3e place en termes de dynamisme de l'écosystème start-ups de l'ASEAN, derrière l'Indonésie et Singapour.En 2020, l'épidémie de Covid-19 a entraîné une baisse d'investissements dans les start-ups technologiques au Vietnam par rapport à 2019, avec seulement 874 millions d'USD enregistrées. Cependant, la reprise rapide et le nombre record d'investissements versés dans les start-ups vietnamiennes enregistrés en 2021 ont encouragé l'esprit des entreprises et confirmé le potentiel du marché vietnamien.

vietnam

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

vietnam, start-up