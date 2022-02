https://fr.sputniknews.com/20220226/lindonesie-aspire-a-etre-parmi-les-cinq-premiers-exportateurs-mondiaux-de-produits-de-la-peche-1055384590.html

L'Indonésie aspire à être parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de produits de la pêche

L'Indonésie aspire à être parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de produits de la pêche

Le ministre indonésien chargé de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, a indiqué, vendredi, que l'Indonésie... 26.02.2022, Sputnik France

2022-02-26T21:05+0100

2022-02-26T21:05+0100

2022-02-26T21:05+0100

indonésie

pêche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1045491833_0:317:1920:1397_1920x0_80_0_0_a18face17de126fe61f793a822d81e7a.jpg

S'exprimant lors d'une visite aux fermes à crevettes supra-intensifs dans le district de Jembrana, à Bali, le responsable indonésien a souligné que ces fermes ont été développés grâce à la collaboration entre la marine indonésienne, le gouvernement du district de Jembrana et des parties privées.M.Pandjaitan a dit espérer que le programme d'élevage de crevettes continuerait à permettre au pays d'atteindre l'objectif de production de 2 millions de tonnes de crevettes, d'une valeur de 4,3 milliards de dollars d'ici 2024."J'espère que le programme se poursuivra afin qu'il profite grandement, non seulement aux innovations technologiques, mais aussi à l'autonomisation des communautés côtières et au développement de l'économie régionale", a-t-il déclaré.Le responsable a rappelé que le secteur de la pêche est l'un des secteurs en croissance rapide lors de la pandémie de Covid-19 avec une hausse de 5,45% en 2021 par rapport à 2020.

indonésie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

indonésie, pêche