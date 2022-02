https://fr.sputniknews.com/20220226/moscou-decidera-bientot-de-comment-repondre-a-la-suspension-de-ses-droits-par-le-conseil-de-leurope-1055386122.html

Moscou décidera bientôt de comment répondre à la suspension de ses droits par le Conseil de l’Europe

La réponse à la suspension du travail de la délégation russe au sein du Conseil de l’Europe sera donnée prochainement, selon la porte-parole de la diplomatie... 26.02.2022, Sputnik France

La Russie va réagir dans les meilleurs délais à la suspension de ses droits de représentation par le Conseil de l’Europe, a annoncé ce samedi 26 février la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Maria Zakharova rappelle que le Conseil de l’Europe "prétend jouer un rôle central dans la protection des droits de l’homme sur le continent", mais depuis le début de la crise ukrainienne en 2014, il "n’a pas trouvé la force de condamner la politique criminelle du régime nationaliste de Kiev, qui a perpétré le génocide des habitants du Donbass".Selon la voix de la diplomatie russe, l’organisation intergouvernementale "a préféré fermer les yeux sur les excès des effaceurs ukrainiens, qui ont tué des milliers de civils".Dans le même temps, dès que la Russie a commencé son opération de démilitarisation de l’Ukraine pour "mettre fin à ces atrocités" des néonazis ukrainiens et défendre les habitants du Donbass, le Conseil sans hésitation " s’est joint au chœur général des accusateurs de la Russie", souligne Mme Zakharova.Le 25 février, lors de sa réunion extraordinaire, le Conseil de l’Europe a adopté la décision de "suspendre, avec effet immédiat, la Fédération de Russie de son droit de représentation au sein du Comité des ministres et de l’Assemblée parlementaire, à la suite de l’agression armée contre l’Ukraine par la Fédération de Russie".Le communiqué dit cependant que le pays reste membre de la Cour européenne des droits de l’homme, et que "les requêtes introduites contre la Fédération de Russie continueront d’être examinées et jugées par la Cour".Et d’ajouter que "la suspension est une mesure temporaire et non finale, qui laisse les voies de communication ouvertes".

