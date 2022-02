https://fr.sputniknews.com/20220226/seisme-en-indonesie-au-moins-sept-morts-et-85-blesses-1055376425.html

Séisme en Indonésie: au moins sept morts et 85 blessés



Au moins sept personnes ont péri et 85 autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 6,2 qui a secoué, vendredi, le nord de l'île de Sumatra, en... 26.02.2022, Sputnik France

Le tremblement de terre s'est produit quelques minutes après un séisme plus léger, qui a poussé les habitants à évacuer leurs maisons.Le tremblement de terre s'est produit à 01H35 GMT à une profondeur de 12 kilomètres et à 70 kilomètres de la ville de Bukittingi, située dans la province de Sumatra occidentale, a précisé l'Institut sismologique américain (USGS).La majorité des victimes sont des habitants des districts de Pasaman et du Pasaman occidental, à une vingtaine de kilomètres de l'épicentre, selon le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophe (BNPB) Suharyanto.Aucune alerte au tsunami n'a été lancée, mais la secousse a été ressentie dans les provinces voisines de Riau et de Sumatra Nord et jusqu'en Malaisie et à Singapour.L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques se rencontrent.

