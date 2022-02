https://fr.sputniknews.com/20220226/un-avion-avec-14-personnes-a-bord-porte-disparu-aux-comores-le-crash-confirme-1055382593.html

Un avion avec 14 personnes à bord porté disparu aux Comores, le crash confirmé

Les autorités ont confirmé le crash d'un avion transportant 12 passagers entre deux îles de l'archipel des Comores, qui a été porté disparu depuis samedi... 26.02.2022, Sputnik France

Un avion avec 12 passagers et deux pilotes à bord a disparu samedi entre deux îles de l'archipel des Comores, a annoncé la compagnie comorienne AB Aviation dans un communiqué."AB Aviation a la tristesse d'annoncer la disparition du vol ce samedi" entre la capitale Moroni, sur l'île de la Grande Comore, et Fomboni, sur l'île de Mohéli, à quelque 90 km, a indiqué le transporteur aérien, précisant qu'il s'agit d'un avion de type Cessna.Selon la compagnie, ce vol, qui a quitté la capitale juste avant la mi-journée aurait dû atterrir une quarantaine de minutes plus tard."Il a disparu des radars à environ 2,5 km" de son aéroport de destination, "en mer", affirme la compagnie sans donner davantage de précisions sur les passagers.D'après les autorités comoriennes, des recherches sont en cours, une vedette rapide a notamment été dépêchée sur les lieux où le signal a été perdu. Des cellules de crise ont été également mises en place pour les familles sur chacune des deux îles.Le ministère de Transports a annoncé par la suite que "les opérations de recherche (...) avaient commencé à retrouver les débris de l'appareil dans la zone côtière de Djoiezi confirmant le crash aérien".

