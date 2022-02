https://fr.sputniknews.com/20220226/un-navire-de-guerre-americain-franchit-le-detroit-de-taiwan-1055380601.html

Un navire de guerre américain franchit le détroit de Taïwan

Un navire militaire américain a franchi samedi pour la deuxième fois depuis le début de l'année le détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine... 26.02.2022, Sputnik France

2022-02-26T17:43+0100

2022-02-26T17:43+0100

2022-02-26T17:43+0100

taïwan

chine

états-unis

Le destroyer USS Ralph Johnson a effectué un passage de "routine" dans le bras de mer, "dans les eaux internationales et conformément au droit international", a indiqué dans un communiqué la Septième Flotte des États-Unis. Le ministère de la Défense de Taïwan a confirmé qu'un navire américain naviguait dans le détroit, ajoutant que l'armée de l'île "surveillait pleinement ses activités (...) près de nos eaux et de nos airs, et que la situation était normale".Les bâtiments américains ont coutume d'emprunter ce détroit, au grand dam de Pékin qui considère l'île comme une partie de son territoire.La République populaire de Chine considère les navigations étrangères dans ces eaux comme une atteinte à sa souveraineté, alors que les États-Unis et d'autres pays estiment que cette zone fait partie des eaux internationales et qu'elle est donc ouverte à tous.La navigation de l'USS Ralph Johnson "prouve l'engagement des États-Unis envers une zone indo-pacifique libre et ouverte", a indiqué la Septième Flotte. "L'armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le lui permet."L'armée chinoise a fustigé "un acte de provocation" visant à soutenir "les forces indépendantistes" de Taïwan.Les troupes chinoises "sont à tout moment en état d'alerte élevé" afin de sauvegarder la souveraineté de la Chine et sa sécurité, a averti dans un communiqué Shi Yi, porte-parole de la Zone d'opération Est de l'armée chinoise.Depuis l'arrivée au pouvoir à Taïwan en 2016 de la Présidente Tsai Ing-wen, issue d'un parti considéré comme traditionnellement hostile par Pékin, la République populaire de Chine a multiplié les efforts pour isoler davantage l'île, d'un point de vue diplomatique et économique mais aussi militaire.Pékin menace régulièrement de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance à Taipei ou d'intervention extérieure -- notamment américaine.

