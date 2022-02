https://fr.sputniknews.com/20220227/aidee-par-des-jeunes-apres-un-accident-de-velo-a-bordeaux-elle-se-fait-voler-son-telephone-1055389811.html

Aidée par des jeunes après un accident de vélo à Bordeaux, elle se fait voler son téléphone

L’aide n’est pas toujours bien intentionnée. Ce constat peut être tiré de l’incident qui s’est produit le 24 février à Bordeaux. Un groupe de jeunes a dérobé... 27.02.2022, Sputnik France

Une femme de 58 ans a été victime d’un vol jeudi 24 février commis par un groupe d’individus qui ont profité de son accident à Bordeaux, rapporte Sud Ouest.Les faits se sont déroulés vers 19h30 place Bir-Hakeim. Pour une raison inconnue, cette quinquagénaire a fait une chute en circulant sur son vélo. Rapidement sur les lieux, des jeunes ont aidé cette femme à se relever en s’emparant de son téléphone portable.Les mis en cause ont été interpellés plus tard et placés en garde à vue. Il s’agit de deux jeunes hommes âgés de 26 et 29 ans. Ils ont été déférés samedi 26 février devant le parquet et devraient être jugés dès lundi en comparution immédiate pour vol en réunion.

