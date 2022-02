https://fr.sputniknews.com/20220227/berlin-affirme-proner-la-diplomatie-avec-la-russie-puis-decide-de-fournir-des-armes-a-lukraine-1055396038.html

Berlin affirme prôner la diplomatie avec la Russie, puis décide de fournir des armes à l’Ukraine

Berlin affirme prôner la diplomatie avec la Russie, puis décide de fournir des armes à l'Ukraine

Olaf Scholz a assuré que Berlin n’abandonnait pas le dialogue avec la Russie, même s’il estime qu’elle "menace la sécurité" en Europe. Sa ministre des Affaires... 27.02.2022, Sputnik France

"Nous sommes entrés dans une nouvelle ère", a prononcé dimanche 27 février le chancelier allemand, Olaf Scholz, lors d’une séance d’urgence au Bundestag. Après avoir annoncé un investissement de 100 milliards d’euros pour renforcer l’armée, décision inhabituelle pour un pays sous-militarisé depuis des décennies, il estime que la situation en Ukraine est "un tournant" pour la politique étrangère allemande."À long terme, la sécurité ne peut être assurée contre la Russie", a-t-il poursuivi, estimant qu’elle "mena[çait] la sécurité" européenne.Fourniture d’armesAlors que Berlin refusait jusqu’à maintenant de fournir des armes à d’autres pays, même aux régions en crise, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock en a décidé autrement."Il est nécessaire de changer notre politique étrangère à 180 degrés au bon moment et en toute conscience. Aussi tragique que cela puisse être, le moment est venu", a-t-elle déclaré lors de la même réunion parlementaire.Gaz russeCinq jours après avoir suspendu l’autorisation du gazoduc Nord Stream 2, M.Scholz a également annoncé la construction de deux terminaux de GNL (gaz naturel liquéfié) afin de réduire la dépendance de l’Allemagne "aux importations de certains fournisseurs d’énergie" et le développement d’infrastructures d’énergie renouvelable.De son côté, Moscou a souligné à plusieurs reprises que ce projet de gazoduc était purement commercial et qu’il profitait à toutes les parties, à l’heure où l’Europe traverse une crise énergétique sans précédent.

