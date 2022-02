De faux messages au nom de RIA Novosti envoyés sur Facebook

"Facebook permet la diffusion de faux messages, et en ce qui concerne les médias russes, en particulier RIA Novosti, il permet des allégations de fake news. Nous considérons inacceptables et l'utilisation illégale de la marque RIA Novosti, et la connivence de telles actions avec l'administration du réseau social. Nos avocats étudient la possibilité de poursuites judiciaires", a indiqué le service de presse.