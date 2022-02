https://fr.sputniknews.com/20220227/des-neonazis-ukrainiens-attaquent-des-zones-residentielles-pres-de-marioupol-avec-des-missiles-grad-1055389331.html

Des néonazis ukrainiens attaquent des zones résidentielles près de Marioupol avec des missiles Grad

Des néonazis ukrainiens attaquent des zones résidentielles près de Marioupol avec des missiles Grad

La Défense russe a constaté des destructions de bâtiments et des morts parmi la population civile dans la ville ukrainienne de Marioupol. Selon le général... 27.02.2022, Sputnik France

2022-02-27T07:43+0100

2022-02-27T07:43+0100

2022-02-27T08:32+0100

opération militaire russe en ukraine

ukraine

bataillon azov

néonazis

frappes

lrm grad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101572/77/1015727737_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_3cf1d80bb3bbde80c12b03d7e5e80eb1.jpg

Des néonazis ukrainiens du bataillon Azov ont attaqué le 26 février avec des systèmes de lance-roquettes multiples Grad des zones résidentielles de la localité de Sartana, dans la banlieue de Marioupol, et une école de la ville. Selon, le général Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, il y a des destructions de bâtiments et des morts parmi la population civile."Les forces armées de la Russie ne frappent pas les villes et villages, elles prennent toutes les mesures pour préserver la vie des civils", a souligné Igor Konachenkov.Opération militaire russe en UkraineVladimir Poutine a annoncé le 24 février le début d’une "opération spéciale" pour "protéger les habitants" du Donbass. Dès le début de l’opération, la Défense russe a souligné que la population civile n’était pas menacée par les frappes, effectuées par des armes de précision et ne visant que les infrastructures militaires.

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

ukraine, bataillon azov, néonazis, frappes, lrm grad