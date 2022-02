En continu: plusieurs villes dans le sud de l’Ukraine bloquées par l’armée russe

Les restrictions antirusses ne cessent d’affluer, le troisième paquet de sanctions vise le Président russe et de nombreux ministres, dont Sergueï Lavrov, Sergueï Choïgou et Mikhaïl Michoustine, et touche les secteurs financier, énergétique, technologique et celui des transports. Il porte également sur les modalités de délivrance de visas et sur l’exclusion de plusieurs banques russes du système SWIFT.