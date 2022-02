https://fr.sputniknews.com/20220227/kiev-a-accepte-le-principe-de-pourparlers-avec-moscou-en-bielorussie-1055392442.html

Kiev a accepté le principe de pourparlers avec Moscou en Biélorussie

Kiev a accepté le principe de pourparlers avec Moscou en Biélorussie

Kiev a accepté le principe de pourparlers avec Moscou en Biélorussie 27.02.2022, Sputnik France

2022-02-27T13:41+0100

2022-02-27T13:41+0100

2022-02-27T14:33+0100

opération militaire russe en ukraine

ukraine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/19021/74/190217405_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_cd87ec0005148563c00770d9121dcdaa.jpg

L'Ukraine a accepté de tenir des négociations dans la région de Gomel, en Biélorussie, a déclaré ce 27 février le conseiller présidentiel russe Vladimir Medinsky.La délégation russe s'y trouve.Le responsable a ajouté que les représentants russes sont prêts à négocier à tout moment.De son côté, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré qu’une conversation téléphonique entre les chefs d’État biélorusse et ukrainien, Alexandre Loukachenko et Volodymyr Zelensky, a précédé cette décision.Selon lui, la partie russe et la délégation russe se trouvant sur le terrain sont pleinement prêtes aux négociations et attendent les Ukrainiens.Dans l’attente d'une réponseCette décision de la partie ukrainienne est arrivée après que la délégation russe, arrivée ce matin dans la ville biélorusse de Gomel, avait annoncé que le délai d’attente pour entamer les négociations avait expiré. M.Medinsky avait déclaré qu’il attendrait la délégation ukrainienne jusqu’à 15 heures, heure locale.À ce sujet, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky avait d’abord accepté de s’asseoir à la tables de négociations, mais a refusé que celles-ci se tiennent à Minsk, préférant une autre ville. Il avait notamment cité Varsovie. D’après M.Peskov, la partie ukrainienne a ensuite «cessé de communiquer».Juste après cette déclaration, Kiev a finalement accepté de tenir des pourparlers dans la région de Gomel. Une information confirmée à la fois par le conseiller présidentiel de Volodymyr Zelensky et la délégation russe.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

ukraine, russie