La France appelle ses ressortissants de passage en Russie et en Biélorussie à quitter ces pays

Le ministère français des Affaires étrangères a appelé les Français de passage en Russie et en Biélorussie à quitter dès que possible ces deux pays. 27.02.2022, Sputnik France

La France appelle ses ressortissants de passage en Russie à quitter dès que possible le pays dans le contexte des tensions résultant de la guerre en Ukraine, a annoncé dimanche le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.Une liste non exhaustive des liaisons indirectes permettant de regagner la France pourra être consultée sur le site de l’ambassade de France. Les passagers dont les billets auraient été annulés du fait des restrictions doivent s’adresser en premier lieu à leur compagnie aérienne, explique le ministère.Un conseil similaire concernant la BiélorussieLe ministère conseille en outre à tous les Français de quitter la Biélorussie, indiquant que tout déplacement y était formellement déconseillé dans le contexte des tensions militaires entre l’Ukraine et la Biélorussie et de la fermeture de l’espace aérien biélorusse.Le cas échéant, les passagers arrivés par voie aérienne doivent solliciter un visa de sortie auprès des services du ministère biélorusse de l’intérieur.L'espace aérien européen fermé pour les avions russesL'Union européenne a décidé ce dimanche 27 février de fermer sans délai l’espace aérien européen aux avions et compagnies aériennes russes. La plupart des compagnies européennes, dont Air France, ont en conséquence suspendu dès ce dimanche au soir la desserte et le survol de la Russie.Concernant les Français présents en Biélorussie, ils sont invités à quitter sans délai le pays par la route, via les points de passage frontaliers avec la Lituanie, la Pologne ou la Lettonie.

