La France fermera son espace aérien aux avions russes

Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari a déclaré que l'espace aérien français sera fermé aux avions russes ce dimanche 27 février. 27.02.2022, Sputnik France

La France fermera son espace aérien dimanche 27 février aux avions russes, a déclaré le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari. "A partir de ce soir, la France ferme son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes", a tweeté Jebbari.Avant la France, d'autres pays européens dont la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la Pologne, la République Tchèque, les Pays-Bas et l'Italie ont pris une telle décision. Par ailleurs, l'Autriche a annoncé le 27 février qu'elle aussi, n'autorisera plus le survol de son espace aérien.Paris peut prendre "encore plus" de sanctionsCette décision intervient alors que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré précemment le 27 février sur le plateau de "Questions politiques", sur franceinfo et France Inter pouvait prendre "encore plus" de sanctions contre la Russie et que la fermeture de l'espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes était à l'étude. Il a toutefois souligné qu'il fallait "toujours mesurer l'effet des mesures", notamment dans le cas précis où il s'agit de "veiller à ce que les Français de Russie puissent regagner la France".Samedi 26 février, le Président de la république Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense dans lequel il a décidé le renforcement des sanctions économiques et financières contre la Russie, notamment son accès à la plateforme interbancaire Swift, la lutte contre "la propagande" russe sur le sol européen et la livraison par la France de davantage d'"équipements de défense".Une fermeture à l'échelle de l'UE envisagéeUne réunion des ministres des Affaires étrangères européen se tiendra ce dimanche 27 février et le chef de la diplomatie danoise Jeppe Kofod a déclaré sur twitter vouloir pousser pour une fermeture totale à l'échelle de l'Union européenne. Moscou a déjà répondu en interdisant à son tour le survol de son espace aérien aux avions liés aux pays européens ayant annoncé de telles décisions ces derniers jours, comme le Royaume-Uni, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque.

