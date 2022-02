L'UE va financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine, une première

https://fr.sputniknews.com/20220227/lue-va-financer-lachat-et-la-livraison-darmes-a-lukraine-une-premiere-1055398256.html

L'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armes létales à l'Ukraine, en réponse à l'opération militaire russe, soit une première pour le bloc... 27.02.2022, Sputnik France

Bruxelles va proposer aux Vingt-Sept d'utiliser une ligne de financement d'urgence de l'UE "pour fournir aux forces ukrainiennes des armes létales, ainsi que du carburant, des équipements de protection et des fournitures médicales", a indiqué le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans une déclaration en ligne.La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen a annoncé, elle, le renforcement des sanctions contre le Kremlin.Fermeture de l'espace aérien européen aux avions russesUrsula von der Leyen a indiqué que l'UE allait aussi fermer l'espace aérien européen aux avions appartenant à des Russes, enregistrés en Russie ou contrôlés par des Russes et y compris "les jets privés des oligarques". De nombreux pays européens avaient déjà annoncé la fermeture de leur espace aérien aux avions russes plus tôt dimanche.Sanctions contre la BiélorussieL'Union européenne a par ailleurs décidé d'infliger des sanctions contre la Biélorussie en interdisant les exportations des "plus importants secteurs économiques" de Minsk considéré comme "complice" de la Russie.Les secteurs des hydrocarbures, du tabac, du ciment, du fer et de l'acier sont concernés, a précisé la cheffe de l'exécutif européen. Les responsables biélorusses qui "ont aidé la Russie" dans son opération militaire en Ukraine sont également visés par des sanctions.

