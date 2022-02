https://fr.sputniknews.com/20220227/royal-air-maroc-annonce-des-vols-speciaux-pour-des-marocains-etablis-en-ukraine-1055397618.html

Royal Air Maroc annonce des vols spéciaux pour des Marocains établis en Ukraine

La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, dimanche, la mise en place de vols spéciaux en faveur des Marocains établis en Ukraine qui... 27.02.2022, Sputnik France

Les Marocains établis en Ukraine pourront rentrer au Maroc par des vols spéciaux de Royal Air Maroc (RAM), a annoncé ce dimanche 27 février la compagnie aérienne. Dans un premier temps, trois vols seront opérés mercredi 2 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), de Budapest (Hongrie) et de Varsovie (Pologne) à destination de Casablanca au tarif fixe de 750 dirhams TTC, fait savoir la même source. Ces vols sont exclusivement réservés aux Marocains établis en Ukraine et aux membres de leurs familles.Les billets sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales au Maroc et à l’étranger, note RAM.

