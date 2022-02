https://fr.sputniknews.com/20220227/un-individu-percute-la-porte-dune-mosquee-en-seine-et-marne-et-prend-la-fuite---photos-1055391403.html

Un individu percute la porte d’une mosquée en Seine-et-Marne et prend la fuite - photos

Au volant de son véhicule, un individu a percuté la porte d’une mosquée en Seine-et-Marne et s’est enfui. La police le recherche. Aucun blessé n’est à... 27.02.2022, Sputnik France

Les forces de l’ordre sont à la recherche d’un homme qui a pris la fuite à pied après avoir foncé dans une porte de la mosquée de Meaux, en Seine-et-Marne, relate Actu.Les faits se sont produits le 26 février.Selon le média, l’individu aurait effectué plusieurs manœuvres au volant de sa voiture pour tenter d’enfoncer l’une des portes du lieu de culte.Au moment de l’incident, la mosquée et la rue dans laquelle elle se situe étaient vides.Les policiers sont rapidement arrivés sur place et ont découvert le véhicule de l’homme, stationné un peu plus loin dans la rue.Piste terroriste écartéeLe site indique que les motivations de cet individu ne sont pas connues. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l’ordre autour du véhicule avant le commencement d’une opération de déminage.En conséquence, aucun engin explosif n’a pas été retrouvé à l’intérieur de la voiture.Une enquête a été ouverte et les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Meaux.La piste terroriste serait écartée. D’après Actu, l’hypothèse d’un différend entre fidèles de la mosquée serait privilégiée.

