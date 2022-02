https://fr.sputniknews.com/20220228/-linterdiction-de-sputnik-et-rt-dans-lue-est-de-la-censure-deplore-le-venezuela-1055417665.html

L’interdiction de Sputnik et RT dans l’UE est de la censure, déplore le Venezuela

L’interdiction de Sputnik et RT dans l’UE est de la censure, déplore le Venezuela

Le Venezuela par l’intermédiaire de son ministre des Communications a réagi suite à l’interdiction de Sputnik et RT dans l’Union européenne. Freddy Nanjes a... 28.02.2022, Sputnik France

Sputnik France reste toujours accessible sur Telegram, Twitter et Youtube.L’interdiction de Sputnik et RT ne passe pas pour Freddy Nanjes. Le ministre des Communications du Venezuela a déclaré à Sputnik que l’interdiction de RT et de l’agence en Europe est un signe d’arrogance et de désespoir et que selon lui, de telles mesures sont dignes d’Etats totalitaires.Selon lui, une campagne de stigmatisation est lancée depuis 2014 contre la Russie et son Président Vladimir Poutine et contribue à légitimer le coup d’état extrémiste et à détourner l'attention des crimes contre l'humanité que le gouvernement ukrainien commet contre la population civile du Donbass.Le ministre vénézuélien est convaincu que le blocage des canaux d'information avec les modèles actuels d'accès à l'information par les utilisateurs n'aura pas d'effet significatif.Banissement de RT et SputnikLe 29 mai 2017, Emmanuel Macron a qualifié à Versailles lors de la visite de Vladimir Poutine que RT et Sputnik étaient des organes d’influence qui ont produit des contrevérités sur sa personne durant sa campagne.Suite à l’opération militaire russe en Ukraine, l’Union européenne a pris des sanctions contre la Russie. Le 27 février, Ursula Von der Leyen, présidente de la commission européenne a annoncé que RT et Sputnik seraient interdits sur le territoire européen. Le ministre des affaires Etrangères Jean-Yves le Drian a qualifié sur BFM TV le 28 février RT et Sputnik de "propagande de guerre" et que leur fermeture interviendra dans les heures qui viennent.Au Royaume-Uni, 15 procédures ont été diligentées contre RT par le régulateur des médias britannique Ofcom. Les 15 procédures en question concernent les informations diffusées une fois par heure sur la chaîne diffusée au Royaume-Uni. Précédemment, le premier ministre Boris Johnson avait appelé à réexaminer la licence de diffusion de la chaîne.

