Situation en République populaire de Donetsk

© Sputnik . Ivan Rodionov

Gorlovka, située à 50 kilomètres de Donetsk, a été durement touchée par des tirs de mortier. Deux civils ont été tués et six autres blessés. Les habitations ont été détruites. Un obus a touché une école. Des lignes électriques ont été endommagées, une conduite d’eau et un gazoduc détruits.

Sur la photo: des combattants de la milice populaire du RPD lors d’une halte près de Volnovakha.