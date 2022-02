https://fr.sputniknews.com/20220228/afrique-du-sud-lourdes-peines-contre-deux-braconniers-de-rhinoceros-1055408640.html

Afrique du Sud: lourdes peines contre deux braconniers de rhinocéros

Afrique du Sud: lourdes peines contre deux braconniers de rhinocéros

Un tribunal sud-africain a condamné deux braconniers de rhinocéros à 23 ans de prison chacun, de lourdes peines qui visent à protéger cette espèce menacée... 28.02.2022, Sputnik France

2022-02-28T13:55+0100

2022-02-28T13:55+0100

2022-02-28T13:55+0100

afrique du sud

rhinocéros

braconnage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103951/04/1039510477_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0fd42694f004b4c306fe3c6d97e767b0.jpg

Les deux suspects avaient été arrêtés en 2019 dans le parc national Kruger, situé à cheval entre les provinces de Mpumalanga et du Limpopo, en possession d’un fusil et du matériel de braconnage à proximité de deux carcasses de rhinocéros, a déclaré le porte-parole de SANParks, Isaac Phaahla.Il a précisé que des gardes forestiers avaient intervenu après avoir entendu des bruits de coups de feu et ont trouvé les carcasses de rhinocéros avec des cornes encore intactes.Gareth Coleman, directeur général du Parc Kruger, a déclaré qu’il reste encore beaucoup à faire, notamment à l'extérieur du parc, signalant que les équipes anti-braconnage seront encouragées par ces condamnations qui prouvent que leurs efforts ne sont pas vains.Jadis une espèce très répandue en Afrique du Sud, les rhinocéros sont désormais en danger d’extinction à cause du braconnage qui se déchaîne depuis plusieurs années dans ce pays d'Afrique australe. En 2014, un total de 1.215 rhinocéros ont été tués par des braconniers pour leurs cornes prisées dans certains pays asiatiques.Par ailleurs, 594 rhinocéros ont été tués en 2019, contre 394 en 2020, soit une baisse de 33% largement attribuée aux confinements imposés par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, rhinocéros, braconnage