https://fr.sputniknews.com/20220228/bp-se-retire-du-capital-de-la-societe-russe-rosneft-sur-fond-de-situation-en-ukraine-1055401441.html

BP se retire du capital de la société russe Rosneft sur fond de situation en Ukraine

BP se retire du capital de la société russe Rosneft sur fond de situation en Ukraine

Le groupe pétrolier BP a annoncé dimanche qu'il se retirait du capital de la société pétrolière d'État russe Rosneft dont elle détient une participation de 20%... 28.02.2022, Sputnik France

2022-02-28T02:04+0100

2022-02-28T02:04+0100

2022-02-28T02:04+0100

opération militaire russe en ukraine

british petroleum (bp)

rosneft

russie

économie

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102040/89/1020408903_0:174:3000:1862_1920x0_80_0_0_a2bd1eac6cc5bdaba923bbaee737b211.jpg

BP, qui est coté à la bourse de Londres , a précisé dans un communiqué que son directeur général, Bernard Looney, démissionnera du conseil d'administration de Rosneft "avec effet immédiat".L'autre administrateur nommé par BP, Bob Dudley, ancien directeur général du groupe, quittera également le conseil d'administration, a précisé la compagnie pétrolière.Le président du groupe, Helge Lund, a relevé que BP opérait en Russie depuis plus de 30 ans, "travaillant avec de brillants collègues russes. Cependant, cette action militaire représente un changement fondamental." Il a expliqué que le conseil d'administration avait conclu que l'implication de la société dans Rosneft, une entreprise d'État, "ne peut tout simplement pas continuer".M.Lund a souligné que la participation dans Rosneft n'était "plus en phase avec les activités et la stratégie de BP". Se retirer de cette participation de 20% était, selon lui, "dans le meilleur intérêt à long terme de tous nos actionnaires".

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

british petroleum (bp), rosneft, russie, économie, international