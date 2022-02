https://fr.sputniknews.com/20220228/bulgarie-le-ministre-de-la-defense-demis-de-ses-fonctions-1055410911.html

Bulgarie: le ministre de la Défense démis de ses fonctions

Le ministre bulgare de la défense a été démis de ses fonctions à cause de sa position jugée "très réservée" sur la crise en Ukraine, a annoncé, lundi à Sofia... 28.02.2022, Sputnik France

Cette décision doit être entérinée dans la journée par un Conseil des ministres extraordinaire puis mardi par le Parlement.En décembre, Stefan Yanev s'était par ailleurs montré réticent à accueillir des troupes de l'Otan sur le sol bulgare, craignant que "cela ne renforce les tensions dans la région".Des intellectuels et des ONG réclamaient depuis plusieurs jours sa démission, dénonçant un comportement "inadéquat", alors qu'une pétition en ligne a recueilli des milliers de signatures.Dans un appel lancé aux Bulgares dimanche soir sur Facebook, M. Yanev a mis en garde contre des décisions "dangereuses pour notre pays", qui "ne mérite pas d'être sacrifié dans les jeux des grandes puissances".Ancien pays du bloc communiste et membre de l'UE et de l'Otan, la Bulgarie maintient avec Moscou des liens culturels et historiques étroits mais reste très dépendante de la Russie pour l'approvisionnement en énergie.

