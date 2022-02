https://fr.sputniknews.com/20220228/decores-a-titre-posthume-les-garde-cotes-de-lile-des-serpents-sont-vivants-reconnait-lukraine-1055412891.html

Décorés à titre posthume, les garde-côtes de l’île des Serpents sont vivants, reconnaît l'Ukraine

Les soldats stationnés sur l'île des Serpents, présentés comme morts en héros par l’Ukraine, sont vivants, a reconnu la marine ukrainienne. Selon la Russie... 28.02.2022, Sputnik France

Les gardes-côtes basés sur l’île des Serpents, dans la mer Noire, qui avaient été présentés comme morts en héros sont en réalité vivants. La marine ukrainienne vient de le reconnaître dans un communiqué sur Facebook.Elle assure qu’un navire civil était envoyé sur l’île au moment des faits et que des prêtres présents dans le cadre d’une mission humanitaire ont été capturés par les Russes. La Marine dénonce une violation du droit international en matière humanitaire et exige leur libération. La Marine ukrainienne ordonne que la Russie libère immédiatement les militaires ukrainiens capturés et appelle la communauté internationale à agir. Elle se réjouit de savoir que ses soldats sont bien vivants et déplore dans le même temps que "la propagande russe" ait montré que ceux-ci avaient été oubliés et livrés à eux-mêmes.Une histoire montée de toute pièceJeudi 24 février, des garde-côtes ukrainiens avaient eu un échange avec un navire militaire russe. Celui-ci leur avait suggéré de se rendre mais les soldats ont répondu "Navire russe, va te faire foutre!". Il a ensuite été rapporté que les 13 soldats avaient été éliminés.Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait déclaré le 24 février qu’ils étaient morts en héros et qu’ils seraient tous décorés à titre posthume.Le 26 février, la chaîne russe Pervi Kanal a révélé que les garde-côtes ayant été capturés sur l’île du Serpent faisaient partie des 82 soldats ukrainiens à s’être rendus. Ceux-ci ont été envoyés à Sébastopol afin de remplir des formalités administratives avant de repartir auprès de leurs proches.

