Fermeture du ciel: la galère des enfants russes bloqués dans la zone de transit à Paris

Depuis la fermeture de l’espace aérien européen aux compagnies russes, une évacuation des personnes coincées, dont plusieurs enfants, a lieu dans les aéroports... 28.02.2022, Sputnik France

2022-02-28T19:46+0100

2022-02-28T19:46+0100

2022-02-28T19:46+0100

Le ciel s’est vite refermé au-dessus de l’Europe. Une sanction contre la Russie qui mène une opération militaire en Ukraine. Au moment où la décision européenne de fermer l’espace aérien et de ne pas effectuer de vols vers la Russie a été prise, de nombreux groupes de touristes et d’étudiants se sont retrouvés dans l’impossibilité de rentrer chez eux. Plusieurs d’entre eux ont reçu l’aide de diplomates russes.Les premiers étaient une équipe paralympique de dix-huit personnes, en correspondance à Paris. Ils "sont partis pour Moscou hier, dimanche, à 21h30", avec escale à Dubaï. "Malgré les complications liées à leurs fauteuils roulants, on a trouvé une solution grâce à l’Aeroflot."Deux autres groupes en provenance de Dublin et en direction de Moscou ont été également bloqués à Paris. Le premier, des touristes individuels, a réussi à gagner Saint-Pétersbourg via Istanbul. Toujours avec l’aide de la compagnie aérienne russe.Un groupe d’enfants en voyage linguistiquePour le deuxième groupe en provenance de Dublin, la situation était un peu plus complexe. Il s’agit d’adultes et d’enfants, dont l’un présentait "des problèmes de santé, et une femme diabétique". Ils avaient effectué un séjour linguistique dans une école irlandaise pour les vacances solaires.Dimanche soir, les diplomates ont pu entrer en contact avec la Police aux frontières française. Les agents "sont entrés dans la zone de transfert et ont retrouvé le groupe". Les enfants étaient placés "dans les meilleures conditions, sur les canapés", on leur a fourni de la nourriture et de l’eau. Les petits ont repris espoir.[Traduction] - "Merci, enfin on rentre." - "On vient de nous nourrir." - "Merci nous avoir aidés sur ce vol." - "On va à la maison!" [voix off] "On nous a bien nourris. Aeroflot nous accompagne partout à l’aéroport: passé l’enregistrement. Dans une heure, on part à Dubaï et bientôt nous serons chez nous."Cette situation inhumaine a été débloquée grâce à l’investissement personnel des agents d’Aeroflot. Ils ont réussi "par chance, à se mettre d’accord" avec la compagnie émiratie afin de transformer leurs billets. "Ils ont embarqué vers 14 heures. Tous ensemble ou en deux groupes, on n’a pas d’information encore", assure notre interlocuteur.

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

