https://fr.sputniknews.com/20220228/la-scala-de-milan-retire-le-chef-dorchestre-russe-valery-gergiev-de-son-programme-1055411308.html

La Scala de Milan retire le chef d'orchestre russe Valery Gergiev de son programme

La Scala de Milan retire le chef d'orchestre russe Valery Gergiev de son programme

Le chef d'orchestre russe Valery Gergiev ne se produira pas au théâtre la Scala de Milan cette semaine pour s'être abstenu de condamner l'invasion de l'Ukraine... 28.02.2022, Sputnik France

2022-02-28T15:42+0100

2022-02-28T15:42+0100

2022-02-28T15:42+0100

milan

théâtre

théâtre mariinsky

orchestre

culture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102475/43/1024754343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbc72f066edf4be3cf115c51e65cfbbd.jpg

Valery Gergiev, le directeur général du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, considéré comme proche du président russe Vladimir Poutine, a dirigé l'opéra "La reine de pique", axé sur le roman d'Alexandre Pouchkine, à La Scala le 23 février dernier.Le spectacle doit être présenté jusqu'au 15 mars et la prochaine représentation aura lieu samedi.La semaine dernière, Giuseppe Sala et Dominique Meyer, le directeur artistique de La Scala, avaient exhorté Valery Gergiev à condamner l'invasion de l'Ukraine au risque de ne plus pouvoir se produire dans le théâtre.Le théâtre Mariinsky n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.Le chef d'orchestre, qui devait également diriger l'Orchestre philharmonique de Vienne pour trois concerts au Carnegie Hall du 25 au 27 février, a été remplacé par Yannick Nézet-Séguin, selon le site Internet du théâtre, qui n'a pas justifié cette décision.Né à Moscou et âgé de 68 ans, Valery Gergiev s'est produit dans les plus célèbres théâtres du monde. En 2013, Poutine lui a décerné le premier titre de "Héros du travail de la Fédération de Russie".

milan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

milan, théâtre, théâtre mariinsky, orchestre, culture