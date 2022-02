https://fr.sputniknews.com/20220228/le-bilan-de-la-fievre-de-lassa-au-nigeria-seleve-a-86-morts-1055405710.html

Le bilan de la fièvre de Lassa au Nigeria s'élève à 86 morts

Le bilan de la fièvre de Lassa au Nigeria s'élève à 86 morts

Le bilan de la fièvre de Lassa au Nigeria est passé à 86 morts depuis le début de cette année, malgré les mesures prises par le gouvernement pour réduire les... 28.02.2022, Sputnik France

L'agence a indiqué dans un communiqué que 21 décès supplémentaires et 91 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays du 14 au 21 février.Le taux de létalité dans le pays jusqu'à présent cette année a atteint 19,1%, ce qui est inférieur aux 27,5% enregistrés pour la même période en 2021, a précisé le NCDC.Ce dernier a affirmé qu'il restait déterminé à soutenir les équipes de santé publique des Etats pour atteindre l'objectif consistant à réduire le taux de létalité de la fièvre de Lassa à un seul chiffre.Il a ajouté être en train de distribuer actuellement des produits d'intervention médicale aux Etats et aux centres de traitement, dans le cadre des mesures visant à contrôler la propagation de la maladie.Le 26 janvier, le NCDC avait annoncé avoir activé le centre national multisectoriel et multidisciplinaire des opérations d'urgence pour la fièvre de Lassa en réponse à l'épidémie dans le pays.

